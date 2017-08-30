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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Газпрома до "покупать" и оценку на 15%
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30 августа 2017 года 12:34
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Газпрома до "покупать" и оценку на 15%
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 19 инвестиционных банков, составляет $2,33 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,01 за штуку.
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30 августа 2017 года 19:05
"К середине недели нефтяные цены корректируются до уровней в $51,5. Последствия урагана "Харви" оказались критичнее всех самых негативных оценок, размер ущерба от удара стихии составляет порядка 75 млрд долларов, что ставит ураган на один уровень с сильнейшими "Катрин" и "Сэнди". Более 30%... читать дальше
.30 августа 2017 года 16:04
Недавний отчет по рынку труда от ADP послужил неплохим подспорьем для доллара, который продолжил восходящую коррекцию с новой силой. В прошлом месяце частный сектор США создал внушительные 237 тыс. рабочих мест против прогноза на уровне 185 тыс. и предыдущего значения 201 тыс. В преддверии... читать дальше
.30 августа 2017 года 14:19
"В среду с утра цена на золото снизилась в рамках коррекции до 1306, однако в 12:00 мск пара торговалась на уровне открытия. Драгметалл незначительно снизился в цене из-за ослабления геополитической напряжённости. Вероятно, в ближайшие дни рост стоимости золота возобновится. Технические индикаторы... читать дальше
.30 августа 2017 года 13:36
"Пара EUR/USD набрала более 0,5% во вторник, достигая максимума 1,20697, который не фиксировался с декабря 2014 года. В данный момент EUR/USD сдала рост за вторник, торгуясь около 1,1960. И в связи с геополитической напряженностью, вероятно, пара продолжит укрепляться. Хотя сильные данные по... читать дальше
.30 августа 2017 года 12:53
Краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51,5-52,8/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов цены на нефть "плюсовали", Brent была в районе $52/bbl. Накануне отчет Американского института нефти (API) отразил очередное снижение запасов сырой нефти. Товарные запасы нефти сократились по итогам недели на 5,8 mn bbl, дистиллятов - на 490 k bbl, при этом запасы бензина... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:53
"Нефтетрейдеры продолжают оценивать последствия "Харви" для мирового рынка, опасаясь прилива дополнительных баррелей из-за остановки работы НПЗ. Но, судя по поведению Brent, основные эмоции уже миновали. Актив все менее охотно движется в "южном" направлении, встречая на своем пути покупателей. Но... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:41
"Котировки нефти продолжают испытывать давление рыночных опасений, что ураган "Харви" приведете к перебоям в работе еще большего количества нефтеперерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе. Могут пройти недели, прежде чем ряд НПЗ смогут снова открыться ввиду проблем с электричеством и... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 августа 2017 года 15:49
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
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