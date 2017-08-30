"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Газпрома до "покупать" и оценку на 15%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".