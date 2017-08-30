Рынок нефти "зациклился" на "Харви" - eToro

"Нефтетрейдеры продолжают оценивать последствия "Харви" для мирового рынка, опасаясь прилива дополнительных баррелей из-за остановки работы НПЗ. Но, судя по поведению Brent, основные эмоции уже миновали. Актив все менее охотно движется в "южном" направлении, встречая на своем пути покупателей. Но отголоски шторма сырьевые площадки будут ощущать еще несколько недель – статистика Минэнерго может исказиться в сторону увеличения запасов. При этом, зациклившись на "Харви", участники рынка полностью проигнорировали сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия призвали ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи. Да, внимание сейчас направлено на другой "фронт". Да, подобные вербальные интервенции мы слышали уже не раз. Да, далеко не все страны-участницы сделки захотят пойти на такой шаг. Но сам факт того, что картель наконец "подал признаки жизни", говорит о том, что текущие уровни цен для них некомфортны. А значит, они готовы приложить дополнительные усилия, чтобы вернуть нефть к росту. По крайней мере, пока хотя бы на словах. Что касается статистики по запасам в США, на этой неделе эта информация вряд ли будет релевантной для рынка, который ждет, что будет с картиной запасов после "проделок" "Харви". Вчера Американский институт нефти рапортовал о падении объемов на 5,8 млн баррелей. При этом запасы бензина и запасы в Кушинге немного выросли. Отчет в любом случае вышел нейтральным, и сегодняшние цифры от Минэнерго едва ли смогут вызвать заметную реакцию котировок, которые по-прежнему сосредоточены на теме шторма", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.