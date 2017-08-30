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30 августа 2017 года 10:53
Рынок нефти "зациклился" на "Харви" - eToro
"Нефтетрейдеры продолжают оценивать последствия "Харви" для мирового рынка, опасаясь прилива дополнительных баррелей из-за остановки работы НПЗ. Но, судя по поведению Brent, основные эмоции уже миновали. Актив все менее охотно движется в "южном" направлении, встречая на своем пути покупателей. Но отголоски шторма сырьевые площадки будут ощущать еще несколько недель – статистика Минэнерго может исказиться в сторону увеличения запасов. При этом, зациклившись на "Харви", участники рынка полностью проигнорировали сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия призвали ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи. Да, внимание сейчас направлено на другой "фронт". Да, подобные вербальные интервенции мы слышали уже не раз. Да, далеко не все страны-участницы сделки захотят пойти на такой шаг. Но сам факт того, что картель наконец "подал признаки жизни", говорит о том, что текущие уровни цен для них некомфортны. А значит, они готовы приложить дополнительные усилия, чтобы вернуть нефть к росту. По крайней мере, пока хотя бы на словах. Что касается статистики по запасам в США, на этой неделе эта информация вряд ли будет релевантной для рынка, который ждет, что будет с картиной запасов после "проделок" "Харви". Вчера Американский институт нефти рапортовал о падении объемов на 5,8 млн баррелей. При этом запасы бензина и запасы в Кушинге немного выросли. Отчет в любом случае вышел нейтральным, и сегодняшние цифры от Минэнерго едва ли смогут вызвать заметную реакцию котировок, которые по-прежнему сосредоточены на теме шторма", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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30 августа 2017 года 19:05
"К середине недели нефтяные цены корректируются до уровней в $51,5. Последствия урагана "Харви" оказались критичнее всех самых негативных оценок, размер ущерба от удара стихии составляет порядка 75 млрд долларов, что ставит ураган на один уровень с сильнейшими "Катрин" и "Сэнди". Более 30%... читать дальше
.30 августа 2017 года 16:04
Недавний отчет по рынку труда от ADP послужил неплохим подспорьем для доллара, который продолжил восходящую коррекцию с новой силой. В прошлом месяце частный сектор США создал внушительные 237 тыс. рабочих мест против прогноза на уровне 185 тыс. и предыдущего значения 201 тыс. В преддверии... читать дальше
.30 августа 2017 года 14:19
"В среду с утра цена на золото снизилась в рамках коррекции до 1306, однако в 12:00 мск пара торговалась на уровне открытия. Драгметалл незначительно снизился в цене из-за ослабления геополитической напряжённости. Вероятно, в ближайшие дни рост стоимости золота возобновится. Технические индикаторы... читать дальше
.30 августа 2017 года 13:36
"Пара EUR/USD набрала более 0,5% во вторник, достигая максимума 1,20697, который не фиксировался с декабря 2014 года. В данный момент EUR/USD сдала рост за вторник, торгуясь около 1,1960. И в связи с геополитической напряженностью, вероятно, пара продолжит укрепляться. Хотя сильные данные по... читать дальше
.30 августа 2017 года 12:53
Краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51,5-52,8/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов цены на нефть "плюсовали", Brent была в районе $52/bbl. Накануне отчет Американского института нефти (API) отразил очередное снижение запасов сырой нефти. Товарные запасы нефти сократились по итогам недели на 5,8 mn bbl, дистиллятов - на 490 k bbl, при этом запасы бензина... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:41
"Котировки нефти продолжают испытывать давление рыночных опасений, что ураган "Харви" приведете к перебоям в работе еще большего количества нефтеперерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе. Могут пройти недели, прежде чем ряд НПЗ смогут снова открыться ввиду проблем с электричеством и... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 августа 2017 года 15:49
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
.29 августа 2017 года 12:05
"Доллар продолжает демонстрировать слабость на международном валютном рынке. Среди причин такой динамики находятся опасения инвесторов об экономических последствиях урагана "Харви", способного привести к замедлению экономического роста в США в 3 квартале, а также публикация довольно сильных данных... читать дальше
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