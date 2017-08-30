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30 августа 2017 года 10:41
Нефть продолжает испытывать давление - AMarkets
"Котировки нефти продолжают испытывать давление рыночных опасений, что ураган "Харви" приведете к перебоям в работе еще большего количества нефтеперерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе. Могут пройти недели, прежде чем ряд НПЗ смогут снова открыться ввиду проблем с электричеством и других трудностей с инфраструктурой. Поскольку "Харви" направляется на восток, больше НПЗ сталкиваются с сильными ливнями, которые могут вызвать затопления. Крупнейший НПЗ в Порт-Артуре, Техасе, вчера сообщил о снижении загрузки мощностей до 60%. То, что тропический шторм представляет куда большую угрозу для процессов переработки нефти, а не для показателей добычи, подтверждается ростом цен на топливо до самого высокого уровня за последние два года. Сентябрьский бензин подскочил на 7,1 цента или на 4,2%, до $1,783 за галлон - максимум с 31 июля 2015 года. Еще одним доказательством стал вчерашний отчет от Американского института нефти, согласно которому, запасы бензина на минувшей неделе выросли на 0,4М, гораздо меньше прогноза роста на 1,5М. Рост цен на бензин и снижение запасов усиливают беспокойство трейдеров за вероятный дефицит предложения на внутреннем рынке. Сегодня в 17:30 мск выйдут официальный данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также динамике роста объема добычи нефти в США. В случае роста запасов предположения о последствиях урагана "Харви" будут оправданы, что только усилит нисходящую динамику на рынке "черного золота", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
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30 августа 2017 года 19:05
"К середине недели нефтяные цены корректируются до уровней в $51,5. Последствия урагана "Харви" оказались критичнее всех самых негативных оценок, размер ущерба от удара стихии составляет порядка 75 млрд долларов, что ставит ураган на один уровень с сильнейшими "Катрин" и "Сэнди". Более 30%... читать дальше
.30 августа 2017 года 16:04
Недавний отчет по рынку труда от ADP послужил неплохим подспорьем для доллара, который продолжил восходящую коррекцию с новой силой. В прошлом месяце частный сектор США создал внушительные 237 тыс. рабочих мест против прогноза на уровне 185 тыс. и предыдущего значения 201 тыс. В преддверии... читать дальше
.30 августа 2017 года 14:19
"В среду с утра цена на золото снизилась в рамках коррекции до 1306, однако в 12:00 мск пара торговалась на уровне открытия. Драгметалл незначительно снизился в цене из-за ослабления геополитической напряжённости. Вероятно, в ближайшие дни рост стоимости золота возобновится. Технические индикаторы... читать дальше
.30 августа 2017 года 13:36
"Пара EUR/USD набрала более 0,5% во вторник, достигая максимума 1,20697, который не фиксировался с декабря 2014 года. В данный момент EUR/USD сдала рост за вторник, торгуясь около 1,1960. И в связи с геополитической напряженностью, вероятно, пара продолжит укрепляться. Хотя сильные данные по... читать дальше
.30 августа 2017 года 12:53
Краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью сохранится на уровне $51,5-52,8/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов цены на нефть "плюсовали", Brent была в районе $52/bbl. Накануне отчет Американского института нефти (API) отразил очередное снижение запасов сырой нефти. Товарные запасы нефти сократились по итогам недели на 5,8 mn bbl, дистиллятов - на 490 k bbl, при этом запасы бензина... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:53
"Нефтетрейдеры продолжают оценивать последствия "Харви" для мирового рынка, опасаясь прилива дополнительных баррелей из-за остановки работы НПЗ. Но, судя по поведению Brent, основные эмоции уже миновали. Актив все менее охотно движется в "южном" направлении, встречая на своем пути покупателей. Но... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.29 августа 2017 года 15:49
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
.29 августа 2017 года 12:05
"Доллар продолжает демонстрировать слабость на международном валютном рынке. Среди причин такой динамики находятся опасения инвесторов об экономических последствиях урагана "Харви", способного привести к замедлению экономического роста в США в 3 квартале, а также публикация довольно сильных данных... читать дальше
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