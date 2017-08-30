Нефть продолжает испытывать давление - AMarkets

"Котировки нефти продолжают испытывать давление рыночных опасений, что ураган "Харви" приведете к перебоям в работе еще большего количества нефтеперерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе. Могут пройти недели, прежде чем ряд НПЗ смогут снова открыться ввиду проблем с электричеством и других трудностей с инфраструктурой. Поскольку "Харви" направляется на восток, больше НПЗ сталкиваются с сильными ливнями, которые могут вызвать затопления. Крупнейший НПЗ в Порт-Артуре, Техасе, вчера сообщил о снижении загрузки мощностей до 60%. То, что тропический шторм представляет куда большую угрозу для процессов переработки нефти, а не для показателей добычи, подтверждается ростом цен на топливо до самого высокого уровня за последние два года. Сентябрьский бензин подскочил на 7,1 цента или на 4,2%, до $1,783 за галлон - максимум с 31 июля 2015 года. Еще одним доказательством стал вчерашний отчет от Американского института нефти, согласно которому, запасы бензина на минувшей неделе выросли на 0,4М, гораздо меньше прогноза роста на 1,5М. Рост цен на бензин и снижение запасов усиливают беспокойство трейдеров за вероятный дефицит предложения на внутреннем рынке. Сегодня в 17:30 мск выйдут официальный данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также динамике роста объема добычи нефти в США. В случае роста запасов предположения о последствиях урагана "Харви" будут оправданы, что только усилит нисходящую динамику на рынке "черного золота", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.