Рекомендуем возвращаться к покупкам доллара только после преодоления отметки 59,4 руб. - Алор Брокер

"Пара доллар/рубль во второй половине вторника получила импульс к росту, закрывшись на отметке 58,8 на фоне коррекции доллара к мировым валютам. Говорить о начале восстановления доллара, на наш взгляд, пока рано, но технический отскок котировок после шести месяцев падения назрел давно. Мы рекомендуем возвращаться к покупкам доллара только после преодоления отметки 59,4 руб." - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.