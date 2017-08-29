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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Globaltrans на 22,5%, сохранив рейтинг "держать"
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29 августа 2017 года 19:57
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Globaltrans на 22,5%, сохранив рейтинг "держать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $8 до $9,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг сохранена. Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки Globaltrans и повысили прогнозную цену его бумаг после публикации компанией сильных финансовых показателей за первое полугодие 2017 года по МСФО. При этом потенциал роста рыночной стоимости GDR компании до нового прогнозного уровня составляет 7%, и аналитики по-прежнему рекомендуют "держать" бумаги Globaltrans. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $8,49 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,12 за штуку.
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29 августа 2017 года 15:49
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
.29 августа 2017 года 12:05
"Доллар продолжает демонстрировать слабость на международном валютном рынке. Среди причин такой динамики находятся опасения инвесторов об экономических последствиях урагана "Харви", способного привести к замедлению экономического роста в США в 3 квартале, а также публикация довольно сильных данных... читать дальше
.29 августа 2017 года 10:45
На мировых площадках одной из наиболее интересных тем остается динамика EUR/USD – сегодня с утра европейская валюта пробила уровень 1,20. С позиции технического анализа, отмечают специалисты Росбанка, восходящий канал по валютной паре остается в силе, правда, ближайшее сопротивление находится уже... читать дальше
.29 августа 2017 года 10:25
Вчерашняя динамика котировок Brent говорит о том, что участники рынка расставили приоритеты в истории с ураганом "Харви" – главный страх трейдеров заключается в угрозе резкого увеличения запасов углеводородов в США в последующие недели на фоне падения спроса со стороны НПЗ, которые вынуждены... читать дальше
.29 августа 2017 года 09:45
Изменения фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник были слабыми и разнонаправленными. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.29 августа 2017 года 09:01
"Золото сейчас всех интересует. Котировки превысили психологически важную отметку $1300 за унцию, и это потрясающий успех "быков". Причина взрывного роста – ослабление доллара. Дополнительным драйвером роста цен на золото стали продолжение переговоров по выходу Великобритании из ЕС и твит Дональда... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:51
Цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель - Julius Baer
Рынки энергоносителей оценивают последствия урагана «Харви», удар которого в прошедшие выходные пришелся на ключевые регионы энергетического сектора США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на сырую нефть оставались стабильными в понедельник утром, но... читать дальше
.28 августа 2017 года 16:55
"В начале недели нефтяные цены удерживаются выше уровня $52. Поддержкой для цен, как нами и ожидалось, выступили данные буровой активности, вышедшие в минувшую пятницу и показавшие снижение числа буровых установок за последнюю неделю на 4 шт. до 759 шт. Такая динамика буровой активности, по нашему... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:53
"Доллар в конечном счете может укрепиться по мере приближения дебатов по долговому лимиту, поскольку в центре внимания окажется долларовая ликвидность, даже если Федрезерв не начнет сокращать баланс. Евро стремительно растет после того, как встреча Йеллен и Драги закончилась со счетом один-два.... читать дальше
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