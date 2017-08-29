"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Globaltrans на 22,5%, сохранив рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $8 до $9,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг сохранена.

Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки Globaltrans и повысили прогнозную цену его бумаг после публикации компанией сильных финансовых показателей за первое полугодие 2017 года по МСФО. При этом потенциал роста рыночной стоимости GDR компании до нового прогнозного уровня составляет 7%, и аналитики по-прежнему рекомендуют "держать" бумаги Globaltrans.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $8,49 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,12 за штуку.