Индекс ММВБ может опуститься до 1978 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок во вторник провел большую часть дня в "красной зоне" после усиления напряженности на Корейском полуострове. В среду поведение российских фондовых индексов и рубля будет зависеть от данных API о запасах нефти, выходящих во вторник, а также от реакции нефтяных котировок на продолжение урагана "Харви". Индекс ММВБ может опуститься до 1978 пунктов, индекс РТС может снизиться до 1056 пунктов в случае падения курса рубля на 0,3% при неблагоприятном сценарии по нефтяным ценам", – отмечает директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.