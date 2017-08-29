Фондовые индексы продолжат падать - Dukascopy Bank SA

"На глобальном рынке акций в первую половину сегодняшней торговой сессии наблюдаются активные продажи, вызванные очередным ростом геополитической напряжённости на Корейском полуострове. Произведенный КНДР пуск баллистической ракеты, траектория полета которой проходила в основном над территорией Японии, вызвал опасения жёсткой реакции США. Дело в том, что Дональд Трамп в начале месяца уже высказывался о необходимости ответных мер со стороны США на агрессивные действия Северной Кореи. Так что европейские индексы акций на текущий момент снижаются в среднем на 1,3%. Усиление напряжённости в юго-восточной Азии способствует бегству инвесторов в защитные активы - стоимость унции золота выросла до $1320, обновив максимумы текущего года. Российские индексы акций сегодня снижаются вслед за акциями нефтегазовых компаний, поскольку цены на нефть марки Brent за последние сутки подешевели на 1% на фоне ослабления урагана Харви в США. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения падения российских индексов акций вслед за ценами на нефть. При этом рубль может оказаться под дополнительным давлением, если Американский институт нефти в еженедельном отчете, который выходит сегодня вечером, сообщит об увеличении запасов сырой нефти в США", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.