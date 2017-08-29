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29 августа 2017 года 16:22
UBS поднял оценку GDR X5 на 9,5%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с $43,10 до $47,20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками UBS была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $44,25 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,20 за штуку.
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29 августа 2017 года 15:49
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
.29 августа 2017 года 12:05
"Доллар продолжает демонстрировать слабость на международном валютном рынке. Среди причин такой динамики находятся опасения инвесторов об экономических последствиях урагана "Харви", способного привести к замедлению экономического роста в США в 3 квартале, а также публикация довольно сильных данных... читать дальше
.29 августа 2017 года 10:45
На мировых площадках одной из наиболее интересных тем остается динамика EUR/USD – сегодня с утра европейская валюта пробила уровень 1,20. С позиции технического анализа, отмечают специалисты Росбанка, восходящий канал по валютной паре остается в силе, правда, ближайшее сопротивление находится уже... читать дальше
.29 августа 2017 года 10:25
Вчерашняя динамика котировок Brent говорит о том, что участники рынка расставили приоритеты в истории с ураганом "Харви" – главный страх трейдеров заключается в угрозе резкого увеличения запасов углеводородов в США в последующие недели на фоне падения спроса со стороны НПЗ, которые вынуждены... читать дальше
.29 августа 2017 года 09:45
Изменения фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник были слабыми и разнонаправленными. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.29 августа 2017 года 09:01
"Золото сейчас всех интересует. Котировки превысили психологически важную отметку $1300 за унцию, и это потрясающий успех "быков". Причина взрывного роста – ослабление доллара. Дополнительным драйвером роста цен на золото стали продолжение переговоров по выходу Великобритании из ЕС и твит Дональда... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:51
Цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель - Julius Baer
Рынки энергоносителей оценивают последствия урагана «Харви», удар которого в прошедшие выходные пришелся на ключевые регионы энергетического сектора США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на сырую нефть оставались стабильными в понедельник утром, но... читать дальше
.28 августа 2017 года 16:55
"В начале недели нефтяные цены удерживаются выше уровня $52. Поддержкой для цен, как нами и ожидалось, выступили данные буровой активности, вышедшие в минувшую пятницу и показавшие снижение числа буровых установок за последнюю неделю на 4 шт. до 759 шт. Такая динамика буровой активности, по нашему... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:53
"Доллар в конечном счете может укрепиться по мере приближения дебатов по долговому лимиту, поскольку в центре внимания окажется долларовая ликвидность, даже если Федрезерв не начнет сокращать баланс. Евро стремительно растет после того, как встреча Йеллен и Драги закончилась со счетом один-два.... читать дальше
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