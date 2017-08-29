UBS поднял оценку GDR X5 на 9,5%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с $43,10 до $47,20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками UBS была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $44,25 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $39,20 за штуку.