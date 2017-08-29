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29 августа 2017 года 15:49
Евро "напрашивается" на интервенции - eToro
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено широкомасштабным ослаблением доллара, но прежде всего недавний всплеск покупок валюты связан с бездействием европейских властей. В пятницу Драги умолчал о завышенном курсе доллара, а сегодня канцлер Германии Меркель уклончиво ответила на вопрос влияния курса евро на торговый профицит крупнейшей в еврозоне экономики. "Быки" по евро воспринимают такое поведение как "зеленый свет" для дальнейшего открытия "лонгов". Еще одним фактором поддержки роста валюты выступает геополитическая ситуация, которая в очередной раз обострилась с подачи КНДР. Северокорейский фактор не дает доллару проявить свойств резервной валюты, а наоборот, давит на ее курс из опасений жесткой реакции Трампа на провокации Кореи. На этом фоне привлекательность евро выглядит еще выше. Но сегодняшний "штурм" уровня 1,20 не может не вызвать беспокойства монетарных властей. Высокий курс национальной валюты тормозит инфляцию, которая и без того не радует темпами роста. Так что если в ближайшее время евро "не одумается", можно ожидать соответствующих сигналов и намеков от членов ЕЦБ в форме вербальных интервенций с целью ослабления хватки "быков", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
.29 августа 2017 года 12:05
"Доллар продолжает демонстрировать слабость на международном валютном рынке. Среди причин такой динамики находятся опасения инвесторов об экономических последствиях урагана "Харви", способного привести к замедлению экономического роста в США в 3 квартале, а также публикация довольно сильных данных... читать дальше
.29 августа 2017 года 10:45
На мировых площадках одной из наиболее интересных тем остается динамика EUR/USD – сегодня с утра европейская валюта пробила уровень 1,20. С позиции технического анализа, отмечают специалисты Росбанка, восходящий канал по валютной паре остается в силе, правда, ближайшее сопротивление находится уже... читать дальше
.29 августа 2017 года 10:25
Вчерашняя динамика котировок Brent говорит о том, что участники рынка расставили приоритеты в истории с ураганом "Харви" – главный страх трейдеров заключается в угрозе резкого увеличения запасов углеводородов в США в последующие недели на фоне падения спроса со стороны НПЗ, которые вынуждены... читать дальше
.29 августа 2017 года 09:45
Изменения фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник были слабыми и разнонаправленными. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.29 августа 2017 года 09:01
"Золото сейчас всех интересует. Котировки превысили психологически важную отметку $1300 за унцию, и это потрясающий успех "быков". Причина взрывного роста – ослабление доллара. Дополнительным драйвером роста цен на золото стали продолжение переговоров по выходу Великобритании из ЕС и твит Дональда... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:51
Цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель - Julius Baer
Рынки энергоносителей оценивают последствия урагана «Харви», удар которого в прошедшие выходные пришелся на ключевые регионы энергетического сектора США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на сырую нефть оставались стабильными в понедельник утром, но... читать дальше
.28 августа 2017 года 16:55
"В начале недели нефтяные цены удерживаются выше уровня $52. Поддержкой для цен, как нами и ожидалось, выступили данные буровой активности, вышедшие в минувшую пятницу и показавшие снижение числа буровых установок за последнюю неделю на 4 шт. до 759 шт. Такая динамика буровой активности, по нашему... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:53
"Доллар в конечном счете может укрепиться по мере приближения дебатов по долговому лимиту, поскольку в центре внимания окажется долларовая ликвидность, даже если Федрезерв не начнет сокращать баланс. Евро стремительно растет после того, как встреча Йеллен и Драги закончилась со счетом один-два.... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:23
В скором времени ожидаем обновления годового максимума и тестирования золотом отметки $1300 - Dukascopy Bank SA
"В пятницу торги по паре XAU/USD были отмечены высокой волатильностью, а именно 1,42%, однако рост золота против доллара США составил 0,36%. Фигура "симметричного краткосрочного треугольника" была пробита сначала вниз, а затем резко вверх. В понедельник пара торгуется за верхней границей... читать дальше
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