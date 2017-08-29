Ставка на золото при текущей цене уже не столь однозначна - УК "Райффайзен Капитал"

"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного диапазона в $1300 за тройскую унцию. С пятницы золото подорожало на 2,3% - до $1327 за тройскую унцию. Рост с начала года составляет более 14% в долларах, тогда как рублевая доходность вдвое меньше – около 7%. В случае развития конфликта золото еще может подрасти, но скорее в пределах 5%. Так что ставка на золото при текущей цене уже не столь однозначна", - отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев.