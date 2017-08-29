"ВТБ Капитал" возобновил анализ РусГидро, рейтинг акций - "покупать"

"ВТБ Капитал" возобновил анализ ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 1,15 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 1 рубль за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,83 рубля за штуку.