Ожидаемый торговый диапазон - 58,20–59,20 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль дешевеет во вторник в условиях бегства инвесторов в "защитные" активы на фоне роста геополитической напряженности. Некоторую поддержку российской валюте оказывают внешние факторы: продолжающиеся распродажи доллара и подъем цен на "черное золото". Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,20–59,20 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.