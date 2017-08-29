Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD - 1,195-1,1205 - "Нордеа Банк"

"Доллар продолжает демонстрировать слабость на международном валютном рынке. Среди причин такой динамики находятся опасения инвесторов об экономических последствиях урагана "Харви", способного привести к замедлению экономического роста в США в 3 квартале, а также публикация довольно сильных данных по экономической активности в ЕС (рост индекса потребительского климата в Германии до 10,9 с 10,8 в июле, ускорение темпа роста потребительских расходов во Франции до 0,7% м/м в июле после -0,7% в июне). До заседания ФРС 19-20 сентября, когда могут быть сделаны заявления о переходе к сокращению баланса ФРС, перспективы у доллара скорее негативные. Они связаны с сохранением нервозности на рынках до повышения потолка госдолга в США, а также с возможностью появления довольно "ястребиных" комментариев от ЕЦБ после заседания 7 сентября. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD - 1,195-1,1205", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.