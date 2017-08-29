ИК "Открытие Капитал" подняла оценку ADR МТС на 8%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,9 до $11,8 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $11,03 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,15 за штуку.