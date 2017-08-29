Восходящий канал по паре EUR/USD остается в силе - Росбанк

На мировых площадках одной из наиболее интересных тем остается динамика EUR/USD – сегодня с утра европейская валюта пробила уровень 1,20. С позиции технического анализа, отмечают специалисты Росбанка, восходящий канал по валютной паре остается в силе, правда, ближайшее сопротивление находится уже на отметке 1,204.