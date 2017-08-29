Откат индекса ММВБ может быть ограничен районом 1975-1980 пунктов - Промсвязьбанк

"Наблюдающийся на глобальных рынках уход инвесторов в качество может спровоцировать откат индекса ММВБ от достигнутых одномесячных максимумов в условиях растущих рисков. В то же время относительная устойчивость цен на нефть и сбалансированность оценок могут удержать индекс от сильного снижения, ограничив внутридневной откат районом 1975-1980 пунктов. Сегодня СД "Газпрома" рассмотрит вопрос по дивидендам, а "Полиметалл", "Аэрофлот", "ФСК ЕЭС", "РусГидро" и "Группа ЛСР" могут представить консолидированную финансовую отчетность за 2КВ2017", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.