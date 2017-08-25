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25 августа 2017 года 19:00
Крупные налоговые платежи не ощущались на валютном рынке в пятницу - ИК "Велес Капитал"
"Крупные налоговые платежи не ощущались на рынке. В пятницу банки проводили основные налоговые платежи, однако существенного повышения спроса на ликвидность на наблюдалось. Ставки МБК выросли незначительно, а на аукционе РЕПО Федерального казначейства банки привлекли лишь треть средств из предложенного лимита. Отметим, что к пиковым налоговым выплатам банки подошли с остатками свободной ликвидности на уровне 2 трлн руб., поэтому особых проблем с проведением платежей на рынке не ощущалось. Участники рынка не получили сигналов от главы ФРС. Рубль ближе к концу рабочего дня закрепился ниже 59 против доллара, однако успеху отечественной валюты способствовали не налоговые платежи, а долгожданное выступление главы ФРС, из которого участники рынка вновь не получили никаких сигналов относительно дальнейшего ужесточения процентной политики в США. Индекс доллара на этом фоне оказался вблизи минимумов с мая 2016 г. Впрочем, в связи с неопределенностью дальнейшей судьбы ставки ФРС доллар уже длительное время находится под давлением на внешних площадках, поэтому очередная волна распродаж в американской валюте вряд ли затянется", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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25 августа 2017 года 18:34
Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
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.25 августа 2017 года 15:38
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.25 августа 2017 года 13:16
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.25 августа 2017 года 11:59
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.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:03
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль в четверг сдал еще несколько копеек доллару, в итоге пара USD/RUB поднялась к концу дня до 59.16. Быкам по нефти не удалось развить импульс роста предыдущего дня. В разгар американской сессии Brent опускалась с... читать дальше
.25 августа 2017 года 10:33
"Котировки нефти продолжает штормить, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В первой половине дня Brent всеми силами пыталась отстоять уровень 52, но на достижении 4-дневных максимумов в районе 52,40 актив встретил волну продаж и... читать дальше
.25 августа 2017 года 09:49
Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе из-за продаж жилья и Amazon. Фондовые рынки Азии активно растут в ожидании выступлений Драги и Йеллен. Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель. читать дальше
.25 августа 2017 года 09:27
Имеет смысл постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российские акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Неплохо рос в последнее время «МТС», восстановился «Норникель», вырос «Сбербанк». Может быть, для тех инвесторов,... читать дальше
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