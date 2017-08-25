Нефть: начало сезона ураганов - Julius Baer

Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в заливе. По оценкам новостного агентства Bloomberg и нашим подсчетам, будет затронуто менее 5% от общей нефтедобычи США – в основном в связи с эвакуацией с оффшорных буровых платформ, а также ввиду приостановления добычи на шельфе в Техасе.

Данное развитие событий, по мнению эксперта, не несет за собой значительных последствий и вряд ли сможет оказать долгосрочное давление на цены энергоресурсов. Запасы нефти и нефтепродуктов находятся на достаточно высоком уровне и должны выдержать кратковременные перебои в производстве. Более того, спрос на нефть ослабевает, когда погодные условия временно приостанавливают повседневную рутину.

Более важный фактор, на который следует обратить внимание – это сезонное замедление темпов роста экономики. Автомобильный сезон подходит к концу и ожидается, что спрос на нефть будет снижаться в ближайшие недели. Значительные снижения нефтяных запасов США, о которых сообщалось раннее, должны скоро закончиться и приведут к падению цен на нефть в ближайшее время. В соответствии с данными c фьючерсных рынков, хедж-фонды вновь накопили значительную длинную позицию, что может свидетельствовать о том, что цикл в скором будущем пойдет на спад. Эксперт придерживается нейтрального прогноза и предполагаем, что цены на нефть будут торговаться в боковом тренде, находясь больше в верхней части диапазона между 40 и 50 долларов за баррель, нежели выше отметки 50 долларов за баррель.

"Беспокойства, связанные с перебоями производства, вызвали волну опасений на энергетическом рынке, но ураган Харви, скорее всего, не окажет долгосрочного влияния на уровень запасов и цены, - заключает эксперт Julius Baer. - Мы придерживаемся нейтрального прогноза и прогнозируем, что цены на нефть будут торговаться в боковом тренде на фоне увеличения добычи сланцевой нефти и застоя спроса на нефть со стороны западного мира, что, в свою очередь, подрывает усилия Ближнего Востока по ограничению производства".