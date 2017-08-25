Волатильность на валютном рынке останется низкой - Бинбанк

Большую часть прошедшей недели курс рубля оставался около уровня 59 руб./долл., курсы валют ЮАР, Мексики, Бразилии также были относительно стабильны, констатирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. При этом фондовые площадки большинства стран с формирующимися рынками завершили неделю «в плюсе», что соответствовало позитивной динамике многих сырьевых рынков, прежде всего, росту цен на металлы. Кроме того, постепенно снижается уровень напряженности, связанный с конфликтом между США и КНДР и терактом в Испании; индекс волатильности фондовых рынков VIX снижается. В то же время в США сохраняется повышенный уровень неопределенности, но его источником теперь являются опасения по поводу возможностей увеличения «потолка» для уровня государственного долга в конце сентября.

Дж. Йеллен на конференции в Джексон Хоул полностью изменила структуру выступления по сравнению с прошлогодним вариантом, и не обсуждала вопросы монетарной политики, сосредоточившись на проблемах финансового регулирования, отметив, что оно не должно подвергаться существенным изменениям. Это разочаровало участников рынков, ожидавших хотя бы каких-нибудь намеков на действия регулятора в области процентной политики. В результате курс доллара снизился по отношению к евро, рублю и большинству валют стран с формирующимися рынками.

В конце месяца, как обычно, будет опубликована статистика, характеризующая состояние американского рынка труда (изменение числа занятых и средней зарплаты, уровень безработицы), инфляционные процессы в США (дефлятор потребительских расходов) и еврозоне (ИПЦ). Ускорения инфляции, которое могло бы заставить центральные банки действовать более агрессивно, не ожидается, поэтому, скорее всего, резких движений на валютном рынке пока не будет. При сохранении позитивной конъюнктуры на нефтяном рынке можно ожидать, что в последние дни лета курс доллара будет находиться в коридоре 58.5-59.5 руб., прогнозирует эксперт Бинбанка.