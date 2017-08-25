.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Волатильность на валютном рынке останется низкой - Бинбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 августа 2017 года 18:03
Волатильность на валютном рынке останется низкой - Бинбанк
Большую часть прошедшей недели курс рубля оставался около уровня 59 руб./долл., курсы валют ЮАР, Мексики, Бразилии также были относительно стабильны, констатирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. При этом фондовые площадки большинства стран с формирующимися рынками завершили неделю «в плюсе», что соответствовало позитивной динамике многих сырьевых рынков, прежде всего, росту цен на металлы. Кроме того, постепенно снижается уровень напряженности, связанный с конфликтом между США и КНДР и терактом в Испании; индекс волатильности фондовых рынков VIX снижается. В то же время в США сохраняется повышенный уровень неопределенности, но его источником теперь являются опасения по поводу возможностей увеличения «потолка» для уровня государственного долга в конце сентября. Дж. Йеллен на конференции в Джексон Хоул полностью изменила структуру выступления по сравнению с прошлогодним вариантом, и не обсуждала вопросы монетарной политики, сосредоточившись на проблемах финансового регулирования, отметив, что оно не должно подвергаться существенным изменениям. Это разочаровало участников рынков, ожидавших хотя бы каких-нибудь намеков на действия регулятора в области процентной политики. В результате курс доллара снизился по отношению к евро, рублю и большинству валют стран с формирующимися рынками. В конце месяца, как обычно, будет опубликована статистика, характеризующая состояние американского рынка труда (изменение числа занятых и средней зарплаты, уровень безработицы), инфляционные процессы в США (дефлятор потребительских расходов) и еврозоне (ИПЦ). Ускорения инфляции, которое могло бы заставить центральные банки действовать более агрессивно, не ожидается, поэтому, скорее всего, резких движений на валютном рынке пока не будет. При сохранении позитивной конъюнктуры на нефтяном рынке можно ожидать, что в последние дни лета курс доллара будет находиться в коридоре 58.5-59.5 руб., прогнозирует эксперт Бинбанка.
.
25 августа 2017 года 18:34
Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:16
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:03
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль в четверг сдал еще несколько копеек доллару, в итоге пара USD/RUB поднялась к концу дня до 59.16. Быкам по нефти не удалось развить импульс роста предыдущего дня. В разгар американской сессии Brent опускалась с... читать дальше
.25 августа 2017 года 10:33
"Котировки нефти продолжает штормить, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В первой половине дня Brent всеми силами пыталась отстоять уровень 52, но на достижении 4-дневных максимумов в районе 52,40 актив встретил волну продаж и... читать дальше
.25 августа 2017 года 09:49
Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе из-за продаж жилья и Amazon. Фондовые рынки Азии активно растут в ожидании выступлений Драги и Йеллен. Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель. читать дальше
.25 августа 2017 года 09:27
Имеет смысл постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российские акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Неплохо рос в последнее время «МТС», восстановился «Норникель», вырос «Сбербанк». Может быть, для тех инвесторов,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.