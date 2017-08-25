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Главная / Аналитикам / Аналитика / Credit Suisse поднял рейтинг GDR ЛСР до "покупать", но снизил оценку на 10%
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25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse поднял рейтинг GDR ЛСР до "покупать", но снизил оценку на 10%
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то же время аналитики понизили прогнозную стоимость этих бумаг с $4 до $3,6 за штуку. Для GDR Etalon эксперты Credit Suisse подтвердили рекомендацию "покупать", повысив прогнозную стоимость бумаг девелопера на 15% - с $4,8 до $5,5 за штуку. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена ЛСР - 3,60 (текущая цена - 2,93), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Etalon - 5,50 (текущая цена - 3,60), рекомендация - покупать.
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25 августа 2017 года 18:34
Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:16
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:03
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль в четверг сдал еще несколько копеек доллару, в итоге пара USD/RUB поднялась к концу дня до 59.16. Быкам по нефти не удалось развить импульс роста предыдущего дня. В разгар американской сессии Brent опускалась с... читать дальше
.25 августа 2017 года 10:33
"Котировки нефти продолжает штормить, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В первой половине дня Brent всеми силами пыталась отстоять уровень 52, но на достижении 4-дневных максимумов в районе 52,40 актив встретил волну продаж и... читать дальше
.25 августа 2017 года 09:49
Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе из-за продаж жилья и Amazon. Фондовые рынки Азии активно растут в ожидании выступлений Драги и Йеллен. Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель. читать дальше
.25 августа 2017 года 09:27
Имеет смысл постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российские акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Неплохо рос в последнее время «МТС», восстановился «Норникель», вырос «Сбербанк». Может быть, для тех инвесторов,... читать дальше
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