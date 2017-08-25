Credit Suisse поднял рейтинг GDR ЛСР до "покупать", но снизил оценку на 10%

Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то же время аналитики понизили прогнозную стоимость этих бумаг с $4 до $3,6 за штуку.

Для GDR Etalon эксперты Credit Suisse подтвердили рекомендацию "покупать", повысив прогнозную стоимость бумаг девелопера на 15% - с $4,8 до $5,5 за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛСР - 3,60 (текущая цена - 2,93), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Etalon - 5,50 (текущая цена - 3,60), рекомендация - покупать.