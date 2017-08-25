"Уралсиб" поднял оценку акций Сбербанка на 24%, подтвердив рейтинг "покупать"

Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".

Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку.

Как говорится в обзоре, эксперты "Уралсиба" подтверждают рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, несмотря на недавно обновленные ценовые рекорды, и считают, что потенциал роста котировок бумаг Сбербанка сохраняется.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены обыкновенных акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $3,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Консенсус-прогноз цены "префов" банка, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $2,89 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость обыкновенных акций Сбербанка составляет порядка $3,02 за штуку, привилегированных - около $2,48 за штуку.