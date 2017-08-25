Нефть получает неожиданный шанс для роста цен - Бинбанк

В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального скопления техасских НПЗ, однако, серьезной опасности подвержены многочисленные заводы вблизи Мексиканского залива, по оценкам самих производителей, к концу недели нефтепереработка снизится более чем на 1 млн барр./сутки (мощности НПЗ Мексиканского залива снизятся почти на 10% за счет эвакуации персонала и консервации производства). Более того, по оценкам метеорологов, урагану «Харви» в самое ближайшее время может быть присвоена 3 степень опасности (из 5 возможных), в штате объявлено чрезвычайное положение с полной мобилизацией всех спасительных служб. В результате мы полагаем, что столь критическое воздействие стихии на следующей неделе отразится стагнацией роста американского производства нефти, а также более существенным сокращением запасов сырья на фоне срывов поставок от закрытых НПЗ, что в совокупности окажет поддержку нефтяным ценам.

Дополнительным фактором роста цен, по мнению эксперта банка, могут стать данные буровой активности, в том случае, если количество буровых установок за прошедшую неделю хотя бы незначительно сократится или останется неизменным, инвесторы, скорее всего, воспримут данную статистику, как очередное подтверждение некоторого ослабления давления на нефтяные цены со стороны сланцевого производства США.

"Ожидаем, что в случае серьезных нарушений поставок от НПЗ Мексиканского залива, а также наличия умеренно-позитивного новостного фона нефтяные цены на следующей неделе могут преодолеть отметку в 53$ и закрепиться в диапазоне 52-54$. Также нами отмечается тот факт, что, скорее всего, рост нефтяных цен выше уровня 53$ будет краткосрочным, и после восстановления производства в США цены вновь вернутся в диапазон 50-53$", - прогнозирует аналитик Бинбанка.