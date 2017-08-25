Станет ли Драги «топить» евро? - eToro

"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830 котировкам не удается в силу осторожности быков", - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Отсутствие импульса роста инфляции в еврозоне не предполагает спешки со сворачиванием стимулов, хотя в целом статистика по региону сейчас выходит неплохая. Но также эксперт призывает не забывать о традиционной осторожности Драги, который вряд ли порадует единую валюту откровенно «ястребиным» тоном.

Четкий намек главы ЕЦБ на скорое начало процесса сворачивания стимулов спровоцирует резкий рост евро, который и так торгуется вблизи 2,5 летних максимумов. А рост курса национальной валюты, как известно, сдерживает проявление инфляционного давления, что, в свою очередь, отдаляет перспективы выхода из режима стимулирования.

"Так что, скорее всего, Драги выберет осторожный подход, но и от явно «голубиных» комментариев, вероятно, воздержится, - полагает П. Салас. - Реакция евро будет зависеть от того, как рынок воспримет посыл главы регулятора. Когда ЦБ впервые намекнул на сворачивание QE, валюту накрыла волна агрессивных покупок, и впоследствии властям даже пришлось объяснять игрокам, что те неверно интерпретировали их посыл. При этом в ходе выступления «супер-Марио» волатильность в паре EUR/USD, вероятно, будет высокой. Если валюта не услышит достаточно уверенных и оптимистичных сигналов, фиксация прибыли по избыточным длинным позициям может оказаться весьма масштабной".