MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40, изменений в топ-4 не ожидается

Индексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени.

Изменения вступят в силу 1 сентября.

По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра останется без изменения.

В настоящее время в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 входят акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), Сбербанка (MOEX: SBER) и GDR "Магнита" (MOEX: MGNT).

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.