Если рынок закроется на отрицательной территории, индекс ММВБ может уйти на уровень 1920 п. - ИК "Фридом-Финанс"

"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Бумаги Сбербанка достигли психологической отметки 180, пробой этого уровня вызывал ожидаемый скачок наверх почти на 2 руб., но к середине дня оптимизм утих, я полагаю, что бумага закроется выше 180, но до вечера еще успеет опуститься ниже. Из корпоративных новостей в фокусе отчетность Магнита, Распадской, RusAl и Транснефти. Закрытие рынка ожидаю в диапазоне 1960 ... 1970 п. Если рынок сегодня закроется на отрицательной территории, то это может стать началом формирования нового нисходящего движения с целью 1920 п. по Индексу ММВБ на предстоящей неделе".

Хуже рынка акции ГМК Норникеля и его акционера RusAl plc, что связывается, по мнению эксперта ИК, с тем, что цена на никель начала коррекцию после достижения годового максимума. Сейчас никель торгуется вблизи $11600 за тонну, но при пробитии вниз уровня $11550 стоит ожидать более сильного снижения акций ГМК, возможно, до 9 000 руб. Нефть растет из-за опасений, что ураган помешает добыче в Мексиканском заливе, однако пара USD/RUB продолжает демонстрировать отсутствие реакции на внешние события, и эксперт полагает, что сегодня вероятность выхода из коридора 59 ... 59,50 минимальна.