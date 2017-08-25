БКС рекомендует закрывать длинные позиции по акциям МТС, отмечает рост риска навеса предложения

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ.

Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг оператора.

"Размер выплат АФК "Система" (MOEX: AFKS) по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) превышает ожидания рынка. "Система" была бы в состоянии выплатить первоначальный объем претензий (107 млрд рублей) в течение 4-5 лет, не прибегая к срочной продаже долей в своих ключевых торгуемых активах (МТС, "Детский мир" (MOEX: DSKY) ). Увеличенная до 136 млрд рублей сумма также может быть выплачена АФК без продажи части принадлежащего ей пакета МТС, но в течение более длительного периода (при условии способности МТС привлечь долг). Однако, учитывая сохранение неопределенности вокруг подхода к выплате, мы отмечаем усиление риска навеса предложения", - пишут эксперты ФГ.

В то же время аналитики считают, что МТС остается фундаментально привлекательной историей. Кроме того, по их мнению, потребность "Системы" в денежных средствах для выплаты суммы в рамках судебного решения в пользу "Роснефти" в сочетании со скромной долговой нагрузкой МТС предполагает возможность увеличения размера дивидендов от МТС.