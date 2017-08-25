Российская валюта находится в довольно комфортных условиях - Банк "Зенит"

"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях. На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Кроме того, ряд крупнейших банков повысил прогнозы роста российской экономики в текущем году. Высокая процентная ставка и перспективы ее снижения в таких условиях могут вернуть спекулятивный интерес к рублевому долгу, что поддержит российскую валюту", - комментируют эксперты банка "Зенит".