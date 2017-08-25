Сегодня пара USD/RUB, вероятно, останется в узком диапазоне 58.8-59.30 - "Нордеа Банк"

"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые оказались лучше ожиданий. Сегодня в фокусе внимания рынков выступления глав ФРС (в 17:00 по Москве) и ЕЦБ (в 22:00 по Москве). Учитывая, что в предыдущем выступлении Драги на этой неделе тема денежно-кредитной политики не звучала, вероятно, и сегодняшняя его риторика окажется максимально нейтральной. При наличии заявлений, способных повлиять на текущий курс, их тон скорее будет не в пользу евро, учитывая обеспокоенность ЕЦБ текущим уровнем единой европейской валюты. Если Йеллен в своем выступлении в очередной раз подтвердит намерения повысить ставку в декабре, это также может поддержать доллар. Краткосрочный ориентир 1.172-1.185. Сегодняшний пик налоговых платежей и возможный рост цен на нефть в связи с приближающимся ураганом в Мексиканском заливе могут поддержать рубль сегодня. Рубль с начала недели сохраняется в узком ценовом диапазоне вблизи 59 рублей за доллар в условиях спокойных торгов в сезон отпусков. После сегодняшней уплаты налогов на сумму 550 млрд руб. и предстоящих 28 августа выплат по налогу на прибыль данный фактор поддержки рубля перестанет действовать. В ближайшие дни динамика рубля будет достаточно сильно зависеть от реакции нефтяных котировок на ураган Харви в Мексиканском заливе, которые могут продемонстрировать некоторый рост, что поддержит рубль. Сегодня пара USD/RUB, вероятно, останется в узком диапазоне 58.8-59.30", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.