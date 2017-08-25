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Главная / Аналитикам / Аналитика / Сегодня пара USD/RUB, вероятно, останется в узком диапазоне 58.8-59.30 - "Нордеа Банк"
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25 августа 2017 года 13:16
Сегодня пара USD/RUB, вероятно, останется в узком диапазоне 58.8-59.30 - "Нордеа Банк"
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые оказались лучше ожиданий. Сегодня в фокусе внимания рынков выступления глав ФРС (в 17:00 по Москве) и ЕЦБ (в 22:00 по Москве). Учитывая, что в предыдущем выступлении Драги на этой неделе тема денежно-кредитной политики не звучала, вероятно, и сегодняшняя его риторика окажется максимально нейтральной. При наличии заявлений, способных повлиять на текущий курс, их тон скорее будет не в пользу евро, учитывая обеспокоенность ЕЦБ текущим уровнем единой европейской валюты. Если Йеллен в своем выступлении в очередной раз подтвердит намерения повысить ставку в декабре, это также может поддержать доллар. Краткосрочный ориентир 1.172-1.185. Сегодняшний пик налоговых платежей и возможный рост цен на нефть в связи с приближающимся ураганом в Мексиканском заливе могут поддержать рубль сегодня. Рубль с начала недели сохраняется в узком ценовом диапазоне вблизи 59 рублей за доллар в условиях спокойных торгов в сезон отпусков. После сегодняшней уплаты налогов на сумму 550 млрд руб. и предстоящих 28 августа выплат по налогу на прибыль данный фактор поддержки рубля перестанет действовать. В ближайшие дни динамика рубля будет достаточно сильно зависеть от реакции нефтяных котировок на ураган Харви в Мексиканском заливе, которые могут продемонстрировать некоторый рост, что поддержит рубль. Сегодня пара USD/RUB, вероятно, останется в узком диапазоне 58.8-59.30", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.
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25 августа 2017 года 18:34
Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:03
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль в четверг сдал еще несколько копеек доллару, в итоге пара USD/RUB поднялась к концу дня до 59.16. Быкам по нефти не удалось развить импульс роста предыдущего дня. В разгар американской сессии Brent опускалась с... читать дальше
.25 августа 2017 года 10:33
"Котировки нефти продолжает штормить, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В первой половине дня Brent всеми силами пыталась отстоять уровень 52, но на достижении 4-дневных максимумов в районе 52,40 актив встретил волну продаж и... читать дальше
.25 августа 2017 года 09:49
Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе из-за продаж жилья и Amazon. Фондовые рынки Азии активно растут в ожидании выступлений Драги и Йеллен. Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель. читать дальше
.25 августа 2017 года 09:27
Имеет смысл постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российские акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Неплохо рос в последнее время «МТС», восстановился «Норникель», вырос «Сбербанк». Может быть, для тех инвесторов,... читать дальше
.24 августа 2017 года 17:30
Дорогу в район 54$ — 55$ за баррель «черному золоту» преграждает сильное сопротивление на уровне 53$ - ИК "Финам"
"Цены на нефть выросли после выхода данных Управления энергетической информации Минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США упали на 3.3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ждали, что запасы уменьшатся на 3.46 миллиона баррелей. В то же время, добыча нефти в США за... читать дальше
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