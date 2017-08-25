Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"

"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной стороны, приостановка работы буровых платформ способствует росту цен на нефть, с другой стороны, приостановка работы НПЗ, расположенных в данном регионе, снижает спрос на сырую нефть. Последний фактор уже сказался на росте цен на топливо в США. Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель, что может стать дополнительным фактором поддержки для цен на нефть. Краткосрочный ориентир по Brent 51.5-53.5", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.