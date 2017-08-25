Торговый диапазон на сегодня: 59,00 – 59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Утро пятницы рубль начал с укрепления относительно американского доллара, в течение торгового дня поддержку национальной валюте будет оказывать нефть. Сегодня, как и вчера, цены на сырье держатся вблизи отметки 52,5 долл./барр. Резких движений курсов, скорее всего, ждать не придется. Сегодня все инвесторы ожидают выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио Драги. От того, какие выводы озвучат главы американского и европейского Центробанков, будет зависеть судьба мировых валют в ближайшем будущем. Если говорить о ситуации в США, то выходившая в августе статистика, была не особенно радостной. В частности, за июль сократилось количество выданных разрешений на строительство, а также снизились объемы продажи жилья на вторичном рынке. Кроме того, американский Федрезерв обеспокоен низкой инфляцией в стране. Вероятно, что на сентябрьском заседании ставку ФРС оставят без изменения. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня: 59,00 – 59,50 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.