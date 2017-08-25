Сегодня индекс ММВБ способен протестировать диапазон 1980-2000 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс ММВБ завершил вчерашние торги на внутридневных максимумах, чему способствовала активизация покупок во внутренних секторах. Учитывая стабильность рубля и развитие роста нефтяных котировок, сегодня рассчитываем на продолжение поступательного движения индекса ММВБ, который способен протестировать диапазон 1980-2000 пунктов на фоне распространения покупок на «весовой» нефтегазовый сектор. Сегодня поддержку окажут, по нашему мнению, и корпоративные новости: утром неплохо отчитался РусАл, в течение дня представят свои финансовые результаты ВТБ, Магнит и Распадская", - отмечает аналитик Промсязьбанка Евгений Локтюхов.