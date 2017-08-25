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25 августа 2017 года 11:03
Джексон-Хоул покажет, по какую сторону рубежей быть рублю - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль в четверг сдал еще несколько копеек доллару, в итоге пара USD/RUB поднялась к концу дня до 59.16. Быкам по нефти не удалось развить импульс роста предыдущего дня. В разгар американской сессии Brent опускалась с внутридневных пиков около 52.40 до 51.30 за баррель. В настоящий момент нефть вновь стоит на пороге 52, явно не желая отступать от этой отметки без важных новостей. "Сегодня наиболее важными событиями для рынков станут выступления Драги и Йеллен, - комментирует эксперт. - От каждого из них ждут изменений риторики в сторону большей решимости в нормализации политики. Тем не менее, эти последовательные и осторожные голуби вполне могут в очередной раз постараться заверить участников рынка, что повышение ставок и сокращение баланса (в случае с ФРС), а также завершение программы QE (ЕЦБ) будет проходить с оглядкой на ситуацию и лишь при полной уверенности, что инфляция не сошла с пути роста. Некоторое время назад были ожидания, что Йеллен сосредоточится на осторожности после ряда разочаровывающих экономических данных, однако поздние данные по рынку труда и розничным продажам несколько развеяли эти страхи. Вновь участники рынка восстанавливают ожидания третьего повышения ставки в этом году. Свежие данные оценивают в 44.4%, что в декабре ставка будет повышена. Такое изменение настроений помогает доллару укреплять свои позиции". В августе доллар на глобальном рынке перестал падать. Хотя сейчас прирост составляет всего 0.7% против 10% снижения с начала года, всё же отмечается явная приостановка отрицательного импульса. От Драги можно ожидать комментариев о нежелательности излишне резкого усиления единой валюты. В протоколах ЕЦБ уже говорилось об этом, а в живом выступлении его глава может более чётко обрисовать, какие отрицательные последствия для инфляции несёт в себе излишне быстрый рост курса валюты и как это вредит восстанавливающейся экономике. С другой стороны, Еврозона сейчас демонстрирует весьма оживлённый рост экономики, поэтому вряд ли обойдётся без упоминаний о том, что дополнительная поддержка со стороны QE не будет вечной. Тем более в условиях, когда государства региона уменьшают объёмы заимствований, соблюдая бюджетную дисциплину, сокращая объём доступных для покупки бумаг. Выступление Йеллен начнётся в 17:00 МСК, а Драги будет говорить в 22:00, поэтому основная реакция на многих рынках будет уже в понедельник, и у нас будет время для анализа комментариев. "Наиболее вероятно, что пара EUR/USD отправится на снижение после этих выступлений, что соответствует духу тренда августа, - прогнозирует эксперт FxPro. - Целью этого снижения на следующей неделе могут стать уровни вблизи 1.16. В то же время не стоит исключать, что комментарии не сломят настрой рынка на ослабление американской валюты. Развитие или слом глобальных трендов помогут разрешить локальное противостояние быков и медведей по рублю, ответив на вопрос, в какую сторону от уровня 59 окончательно уйдёт пара USD/RUB. Для пары EUR/RUB в свою очередь будет решаться вопрос о том, по какую сторону от 70 ей быть в ближайшие недели".
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25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 10:33
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.25 августа 2017 года 09:49
Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе из-за продаж жилья и Amazon. Фондовые рынки Азии активно растут в ожидании выступлений Драги и Йеллен. Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель. читать дальше
.25 августа 2017 года 09:27
Имеет смысл постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российские акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.24 августа 2017 года 17:30
Дорогу в район 54$ — 55$ за баррель «черному золоту» преграждает сильное сопротивление на уровне 53$ - ИК "Финам"
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.24 августа 2017 года 16:15
Цены на золото закрепились на отметке ниже 1300 долларов за унцию в ожидании результатов симпозиума в Джексон-Хоул - Julius Baer
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.24 августа 2017 года 15:42
В ожидании завтрашнего выступления Йеллен доллар ощущает дискомфорт и проявляет нервозность, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего падения валюта пытается вернуться к росту, но без видимых успехов. Участники рынка... читать дальше
.24 августа 2017 года 11:55
"Нефть заметно подорожала, отреагировав на позитивные данные о запасах в США. Накануне Минэнерго сообщило об очередном сокращении запасов сырой нефти на 3,3 mn bbl (в рамках ожиданий рынка). В отличие от предыдущих 2 недель также сократились запасы бензина, что было воспринято рынком позитивно.... читать дальше
.24 августа 2017 года 11:22
Ядерная напряженность между США и Северной Кореей приводит к оттоку спекулятивного капитала в японскую иену - ГК "Форекс Клуб"
"Иена балансирует вблизи поддержки 108,4, третий раз за последние 5 месяцев подходя к этому уровню, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Андрей Шевчишин. - Слабость доллара из-за жесткой позиции Трампа по Североамериканскому торговому соглашению, а также растущая напряженность в регионе толкает... читать дальше
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