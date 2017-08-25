Джексон-Хоул покажет, по какую сторону рубежей быть рублю - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль в четверг сдал еще несколько копеек доллару, в итоге пара USD/RUB поднялась к концу дня до 59.16. Быкам по нефти не удалось развить импульс роста предыдущего дня. В разгар американской сессии Brent опускалась с внутридневных пиков около 52.40 до 51.30 за баррель. В настоящий момент нефть вновь стоит на пороге 52, явно не желая отступать от этой отметки без важных новостей.

"Сегодня наиболее важными событиями для рынков станут выступления Драги и Йеллен, - комментирует эксперт. - От каждого из них ждут изменений риторики в сторону большей решимости в нормализации политики. Тем не менее, эти последовательные и осторожные голуби вполне могут в очередной раз постараться заверить участников рынка, что повышение ставок и сокращение баланса (в случае с ФРС), а также завершение программы QE (ЕЦБ) будет проходить с оглядкой на ситуацию и лишь при полной уверенности, что инфляция не сошла с пути роста. Некоторое время назад были ожидания, что Йеллен сосредоточится на осторожности после ряда разочаровывающих экономических данных, однако поздние данные по рынку труда и розничным продажам несколько развеяли эти страхи. Вновь участники рынка восстанавливают ожидания третьего повышения ставки в этом году. Свежие данные оценивают в 44.4%, что в декабре ставка будет повышена. Такое изменение настроений помогает доллару укреплять свои позиции".

В августе доллар на глобальном рынке перестал падать. Хотя сейчас прирост составляет всего 0.7% против 10% снижения с начала года, всё же отмечается явная приостановка отрицательного импульса.

От Драги можно ожидать комментариев о нежелательности излишне резкого усиления единой валюты. В протоколах ЕЦБ уже говорилось об этом, а в живом выступлении его глава может более чётко обрисовать, какие отрицательные последствия для инфляции несёт в себе излишне быстрый рост курса валюты и как это вредит восстанавливающейся экономике.

С другой стороны, Еврозона сейчас демонстрирует весьма оживлённый рост экономики, поэтому вряд ли обойдётся без упоминаний о том, что дополнительная поддержка со стороны QE не будет вечной. Тем более в условиях, когда государства региона уменьшают объёмы заимствований, соблюдая бюджетную дисциплину, сокращая объём доступных для покупки бумаг.

Выступление Йеллен начнётся в 17:00 МСК, а Драги будет говорить в 22:00, поэтому основная реакция на многих рынках будет уже в понедельник, и у нас будет время для анализа комментариев.

"Наиболее вероятно, что пара EUR/USD отправится на снижение после этих выступлений, что соответствует духу тренда августа, - прогнозирует эксперт FxPro. - Целью этого снижения на следующей неделе могут стать уровни вблизи 1.16. В то же время не стоит исключать, что комментарии не сломят настрой рынка на ослабление американской валюты. Развитие или слом глобальных трендов помогут разрешить локальное противостояние быков и медведей по рублю, ответив на вопрос, в какую сторону от уровня 59 окончательно уйдёт пара USD/RUB. Для пары EUR/RUB в свою очередь будет решаться вопрос о том, по какую сторону от 70 ей быть в ближайшие недели".