"Атон" поднял оценку акций Сбербанка на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка России (MOEX: SBER) с 210 рублей до 240 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 180 рублей за штуку.

Рекомендация "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций банка была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 240 (текущая цена - 179), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сбербанк (для привилегированных акций) - 180 (текущая цена - 147), рекомендация - покупать.