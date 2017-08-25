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25 августа 2017 года 09:44
В начале торгов индекс ММВБ поднимется в район 1980 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился, по мнению старшего аналитика ИК "Фридом-Финанс" Богдана Зварича, позитивный внешний фон. Так, рынок энергоносителей смог продемонстрировать уверенное восстановление, в результате чего к 9:00 мск нефть марки Brent вновь вплотную подошла к отметке 52,5 доллара за баррель. Вчера торги в США закончились снижением, а индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы отыгрывают потери предыдущего дня, подтянувшись на 0,1%. На фоне хороших данных по инфляции в Японии, уверенный рост демонстрируют азиатские площадки, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,6% и 1,5% соответственно. "В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, что позволит индексу ММВБ уже в первые минуты подняться в район 1980 пунктов, - прогнозирует эксперт ИК. - В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также на открытии могут преобладать покупки, а основным движущим фактором может выступить блок статистики по экономике Германии, в котором можно выделить данные по ВВП за второй квартала и индекс делового оптимизма IFO. При этом ближе к середине дня рынки могут перейти в консолидацию у достигнутых значений. Во второй половине торгов существенным фактором для рынков станут новости из США, где сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоул ожидается выступление глав ЕЦБ и ФРС. В частности, в словах Джанет Йеллен инвесторы будут искать указание на дальнейшие действия американского регулятора в свете кредитно-денежной политики, что может повлиять на оценку вероятности подъема ставки в США до конца года. В результате, данный фактор может сказаться на отношении игроков к риску и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов". На валютной секции Московской биржи сегодня с утра, на фоне восстановления рынка энергоносителей, аналитик ИК ожидает умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате доллар уже в начале торгов может вновь протестировать поддержку на уровне 59 рублей. Однако пробить ее вряд ли получится. Дело в том, что уход поддержки со стороны налогового периода приведет к ослаблению позиций «медведей» в американской валюте, в результате чего для преодоления этого уровня им может понадобиться подъем нефти марки Brent в район 54 долларов.
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25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
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.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:03
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.25 августа 2017 года 09:49
Рынок акций США завершил торги в четверг в минусе из-за продаж жилья и Amazon. Фондовые рынки Азии активно растут в ожидании выступлений Драги и Йеллен. Нефть растет на фоне урагана Харви, Brent поднялась выше $52,4 за баррель. читать дальше
.25 августа 2017 года 09:27
Имеет смысл постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российские акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.24 августа 2017 года 17:30
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.24 августа 2017 года 16:15
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.24 августа 2017 года 11:55
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