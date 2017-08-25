В начале торгов индекс ММВБ поднимется в район 1980 пунктов - ИК "Фридом-Финанс"

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился, по мнению старшего аналитика ИК "Фридом-Финанс" Богдана Зварича, позитивный внешний фон. Так, рынок энергоносителей смог продемонстрировать уверенное восстановление, в результате чего к 9:00 мск нефть марки Brent вновь вплотную подошла к отметке 52,5 доллара за баррель. Вчера торги в США закончились снижением, а индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,1% и 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы отыгрывают потери предыдущего дня, подтянувшись на 0,1%. На фоне хороших данных по инфляции в Японии, уверенный рост демонстрируют азиатские площадки, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,6% и 1,5% соответственно.

"В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, что позволит индексу ММВБ уже в первые минуты подняться в район 1980 пунктов, - прогнозирует эксперт ИК. - В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также на открытии могут преобладать покупки, а основным движущим фактором может выступить блок статистики по экономике Германии, в котором можно выделить данные по ВВП за второй квартала и индекс делового оптимизма IFO. При этом ближе к середине дня рынки могут перейти в консолидацию у достигнутых значений. Во второй половине торгов существенным фактором для рынков станут новости из США, где сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоул ожидается выступление глав ЕЦБ и ФРС. В частности, в словах Джанет Йеллен инвесторы будут искать указание на дальнейшие действия американского регулятора в свете кредитно-денежной политики, что может повлиять на оценку вероятности подъема ставки в США до конца года. В результате, данный фактор может сказаться на отношении игроков к риску и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов".

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра, на фоне восстановления рынка энергоносителей, аналитик ИК ожидает умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате доллар уже в начале торгов может вновь протестировать поддержку на уровне 59 рублей. Однако пробить ее вряд ли получится. Дело в том, что уход поддержки со стороны налогового периода приведет к ослаблению позиций «медведей» в американской валюте, в результате чего для преодоления этого уровня им может понадобиться подъем нефти марки Brent в район 54 долларов.