Имеет смысл постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российские акции - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Неплохо рос в последнее время «МТС», восстановился «Норникель», вырос «Сбербанк». Может быть, для тех инвесторов, которые удачно вошли в эти бумаги и за последние две-три недели и получили прибыль, имеет смысл даже «фиксануться». Может быть, стоит немножко постоять в стороне от рынка ввиду событий, которые могут оказать негативное влияние на российский рынок. В принципе, если, допустим, по той или иной причине на американском рынке произойдет коррекция по индексу S&P в районе 10%, например, за какой-то короткий срок, как это было, скажем, в 2011 году, это всё равно не будет выходом американского рынка из бычьего. Там настолько сильный тренд восьмилетний, есть определенная премия над этим трендом, то есть там есть что корректировать. Поэтому даже если будет такая коррекция, это еще не будет говорить о том, что американский рынок развернулся и начался какой-то кризис. Но, тем не менее, прецедент реакции американского рынка на несвоевременное повышение планки госдолга и на снижение суверенного рейтинга США в связи с этим мы все помним, поэтому нужно держать ухо востро и, в общем-то, не впадать в эйфорию, не забывая брать свою прибыль".

После того как в начале сентября Конгресс выйдет с каникул на работу, у него будет всего 12 дней для того, чтобы проголосовать и установить новый потолок госдолга. Сроки достаточно сжатые. Был прецедент, когда работа государственных учреждений была свернута, и они работали в так называемом «лайтовом» режиме. Президент Трамп уже предупредил, что так может быть и в этот раз. Работа администрации и госорганов может быть приостановлена, если потолок не будет вовремя утвержден. Поэтому эксперт ИК полагает, что в ближайшие недели нас может ожидать повышение волатильности. Соответственно, каждый должен подумать о том, какими инструментами он будет отыгрывать это повышение. Движения будут сильными.

"На нефтяном рынке очень широкий ценовой диапазон, - отмечает А. Верников. - Нефть торгуется фактически между отметками 51 и 52,6 по марке Brent. Вот этот уровень, в районе 52,6, нефть пыталась штурмовать за последние три недели неоднократно. Пока что не получается. В целом, вроде бы, уровни относительно комфортны. Напомню, что в начале года прогнозировали среднегодовое значение Brent порядка 55. Сейчас эти прогнозы несколько снижены. Но, в общем, сейчас довольно комфортное значение, близкое к прогнозным уровням в среднем по году".

Большинство аналитиков не ожидают сегодня заявлений от Джанет Йеллен и Марио Драги, которые могли бы внести изменения на рынки. Недавние массовые продажи на фондовом рынке США и неопределенная ситуация на рынках ряда других стран являются дополнительным стимулом для Йеллен и Драги не отклоняться от привычного сценария и придерживаться темы Симпозиума – «Способы улучшения динамики мировой экономики». В этой связи, выступление Йеллен может разочаровать быков по доллару, считает эксперт ИК "Церих". Выступление Йеллен начнется в 17:00 по московскому времени, а Марио Драги – в 22:00 мск. Некоторое время назад были ожидания, что Марио Драги воспользуется возможностью в Джексон Хоуле, чтобы подготовить рынки к изменениям в политике ЕЦБ, однако после публикации протоколов последнего заседания Комитета ЕЦБ по монетарной политике, в которых были отражены беспокойства участников заседания касательно чрезмерного укрепления европейской валюты, ожидания рынка по выступлению Драги сильно упали. Аналитики DeutscheBank придерживаются похожего мнения: «Хотя ФРС может повысить ставки в декабре, а ЕЦБ в октябре может объявить о продолжении сворачивания количественного смягчения в 2018 году, последние события (низкий уровень инфляции, низкий уровень индекса оптимизма участников рынка и укрепление евро для ЕЦБ) говорят, вероятно, в пользу того, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы готовить рынки к такому исходу».