Сегодня в начале торгов возможны новые попытки преодоления уровня 1050 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможны новые попытки преодоления уровня 1050 пунктов по индексу РТС, внешний фон выглядит сравнительно благоприятным для покупок. В течение дня повлиять на ход торгов могут корпоративные события. Так, на сегодня назначены заседания советов директоров ММК (MAGN) и Новатэка (NVTK), на которых будут рассмотрены вопросы о размере промежуточных дивидендов. Во второй половине дня возможно появление новостей из Джексон-Хола (США), где выступят главы ФРС США и ЕЦБ (начало в 17:00 мск и 22:00 мск соответственно). На валютном рынке курс доллара США остается под давлением, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается, ориентиром на ближайшее время остается отметка 59", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.