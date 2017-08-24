Налоговый период выходит на финишную прямую, запас рублевой ликвидности остается комфортным - ИК "Велес Капитал"

"В преддверии основных налоговых платежей ситуация на денежном рынке остается комфортной. Стоимость межбанковского фондирования в виде индикативной ставки MosPrime o/n снизилась на 13 б.п. и остается заметно ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Остатки ликвидности на корсчетах остаются вблизи 2 трлн руб., при этом банки к утру четверга увеличили остатки на депозитах в ЦБ и немного сократили задолженность по операциям РЕПО с фиксированной ставкой, увеличил таким образом положительное значение ликвидной позиции с регулятором. В результате крупные налоговые платежи в пятницу, а также финальные платежи в понедельник, вероятно, не создадут серьезных трудностей на денежном рынке. Однако отток ликвидности на платежи окажет более заметный эффект ближе к концу месяца, если во вторник регулятор вновь попытается абсорбировать порядка 1 трлн руб. На валютном рынке предстоящие налоговые платежи уже, вероятно, не окажут поддержки рублю в продвижении ниже 59 в паре с долларом, так как банки располагают необходимым запасом рублевой ликвидности для проведения платежей", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.