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24 августа 2017 года 17:51
BofA-ML поднял прогноз роста ВВП РФ до 1,8% и снизил прогноз инфляции до 3,3% в 2017г
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогноз роста российского ВВП в 2017 году с 1,1% до 1,8% после сильных результатов за II квартал текущего года, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ и СНГ Владимира Осаковского. Кроме того, аналитики BofA-ML понизили прогноз по инфляции в России с 3,6% до 3,3% на конец 2017 года, так как считают, что риск неурожая снизился. Как говорится в обзоре, аналитики ожидают возобновления смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ с сентября текущего года. По их оценкам, ключевая ставка будет понижена на 25 базисных пунктов с текущих 9%. "Мы по-прежнему ожидаем снижения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в текущем году и еще на 125 базисных пунктов в 2018 году. Хотя мы видим риск того, что смягчение денежно-кредитной политики может проводиться более быстрыми темпами, чем мы ожидаем в настоящее время", - говорится в обзоре. В то же время прогноз роста ВВП РФ в 2018 году остался без изменения и составляет 1,5%.
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"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
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