BofA-ML снизил рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 17% из-за роста рисков

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Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $13 до $10,8 за штуку после добавления в оценку компании премии за риск в размере 15%, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

"Нас беспокоит, что в случае выплаты по иску "Система" (MOEX: AFKS) может использовать МТС как источник фондирования. Холдинг может продать часть принадлежащего ему пакета акций МТС или МТС может купить у "Системы" активы. Возможности сотового оператора по привлечению новых кредитов в пользу "Системы", по нашим оценкам, ограничены, так как текущая ситуация для этого неблагоприятная", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $10,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,06 за штуку.