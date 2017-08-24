BofA-ML снизил рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 17% из-за роста рисков

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $13 до $10,8 за штуку в связи после добавления в оценку компании премии за риск в размере 15%, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".