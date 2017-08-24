Цены на золото закрепились на отметке ниже 1300 долларов за унцию в ожидании результатов симпозиума в Джексон-Хоул - Julius Baer

Слабый доллар США и улучшающиеся настроения на рынке фьючерсов стали основными драйверами роста цен на золото за последние несколько недель, указывает аналитик сырьевых рынков Julius Baer Карстен Менке. Отражая консолидацию по доллару, цены на золото закрепившись на отметке ниже 1300 долларов за унцию накануне встречи глав центральных банков в Джексон-Хоул, которая начнется сегодня. В то время как большие изменения в политиках центральных банков маловероятны, эксперт считает, что доллар на данный момент недооценен.

Стабильный рост экономики США в совокупности с перспективами повышения процентных ставок поддерживают наше ожидание по укреплению доллара, что, в свою очередь, должно негативно сказаться на котировках золота. Настроения на рынке фьючерсов на золото заметно улучшились, и цены подбираются к верхней границе прошлогодних котировок. Такие колебания настроений стали достаточно привычным явлением на рынке золота за последние пару лет, в основном отображая предположения о повышении процентных ставок в Соединенных Штатах.

"В то время как настроения на рынке могут еще улучшиться, особенно если цена на золото перешагнет отметку в 1300 долларов за унцию, положительная динамика вряд ли продержится долгий период ввиду отсутствия реального спроса на металл, - прогнозирует К. Менке. - Приток средств в физически подкрепленные золотом продукты слегка улучшился, но не на столько, на сколько хотелось бы ожидать, сопровождаясь расколом в администрации президента Трампа и продолжающимся напряжением в отношениях с Северной Кореей. Тем не менее, мы не считаем, что какие-либо из этих двух факторов смогут оказать долгосрочную поддержку золоту, за исключением того случая, когда возникнут негативные экономические последствия или будут затронуты финансовые рынки. На сегодняшний день, мы придерживаемся нейтрального взгляда и считаем, что котировки будут колебаться в районе нашей целевой отметки в 1200 долларов за унцию. Рост цен на золото на фоне слабого доллара и улучшающихся настроений на рынке завершился, стабилизировавшись на отметке ниже 1300 долларов за унцию. Хотя мы не ожидаем каких-либо крупных заявлений по результатам симпозиума Джексон-Хоул сегодня, укрепление доллара США должно оказать давление на котировки золота и снизить их ближе к нашей целевой цене в 1200 долларов за унцию".