Доллар нервничает в ожидании выступления Йеллен - eToro

В ожидании завтрашнего выступления Йеллен доллар ощущает дискомфорт и проявляет нервозность, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После вчерашнего падения валюта пытается вернуться к росту, но без видимых успехов. Участники рынка воздерживаются от активных действий и покупок американской валюты, опасаясь недостаточно агрессивной риторики главы ФРС.

О сохраняющейся слабости доллара говорит динамика пары GBP/USD, которая, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг Брекзита и очередной блок слабых макроэкономических показателей, смогла отскочить от минимумов и выйти в зону роста.

ВВП Британии во втором квартале вырос на 0,3% кв/кв и 1,7% г/г, в соответствии с прогнозами. Таким образом, пересмотренные результаты подтвердили, что в апреле-июне экономика страны замедлила рост. При этом, как показал предварительный отчет, коммерческие инвестиции в стране показали нулевой прирост во втором квартале против ожиданий замедления роста до 0,5% в годовом выражении.

Еще одним негативным моментом стал отчет CBI, отразивший падение объемов реализации в розничном сегменте. Показатель сократился на 10% против прогноза на уровне 15% и предыдущего значения 22%.

Но фунт довольно быстро оправился от статистики и поднялся над уровнем 1.28 на фоне новой волны продаж доллара. До конца дня динамика торгов по основным валютным парам, скорее всего, будет малоактивной. Волатильность повысится завтра, когда рынки будут следить за выступлениями Драги и Йеллен в Джексон-Хоул. Если глава ЕЦБ разочарует евро и не даст намеков на готовность регулятора к сворачиванию стимулов, пара EUR/USD рискует упасть под отметку 1.17, полагает П. Салас.