Morgan Stanley поднял оценку GDR Тинькофф банка на 8%, подтвердив рейтинг "покупать"

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка с $13,3 до $14,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Более того, аналитики Morgan Stanley отметили, что GDR Тинькофф банка, по их мнению, являются ключевой бумагой на покупку в банковском секторе региона EEMEA.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $11,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,02 за штуку.