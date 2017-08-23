Динамика нефтяных цен на неделе остается без существенных драйверов - Бинбанк

"Нефтяные котировки на неделе продолжают движение в диапазоне 51-52$, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Заседание Мониторингового комитета ОПЕК не привнесло в рынок заметного оптимизма – члены комитета отчитались лишь о том, что уровень выполнения сделки остается высоким, а страны участники пакта ОПЕК+ продолжат соблюдать свои обязательства по сокращению нефтедобычи и в будущем. Последние данные от Минэнерго США показали более умеренный недельный рост производства нефти (+26 тыс.барр./сутки) в сравнении с повышенным уровнем прошлой недели (+79 тыс.барр/сутки), подтверждая тем самым наше предположение о том, что рост производства нефти в США в среднесрочной перспективе останется на стабильных уровнях 25-30 тыс.барр./сутки в неделю и не перейдет к более агрессивной динамике. Запасы сырой нефти в штатах продолжают сокращаться на фоне устойчивого спроса на все виды нефтепродуктов, что в очередной раз оказывает поддержку нефтяным котировкам. Полагаем, что до конца недели новостной фон нефтяного рынка будет оставаться достаточно скудным, и, скорее всего, нефтяному активу так и не удастся покинуть диапазон 50-53$".