БКС поднял оценку GDR Тинькофф банка на 30%, но оставил рейтинг "держать"

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

"Рост кредитования Тинькофф банка ускоряется в 2017 году с 19% в 2016 году. Мы ожидаем роста кредитования по итогам года в районе 32% с замедлением до 18% в 2018-2019 годах. Ускорение сопровождается все еще невысокой стоимостью риска (8,2% в 2017 году) и, скорее всего, обеспечит увеличение прибыли на акцию (EPS) в 2017 году на 29%. В то же время мы прогнозируем повышение стоимости риска в 2018 году до 9,5% и в 2019 году до 12,2%. Это приведет к замедлению темпов роста EPS до 13% в 2018 году и до 5% в 2019 году", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Тинькофф банка, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $11,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,02 за штуку.