БКС поднял рейтинг акций ВТБ до "держать" и оценку в 3,4 раза

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

"Наш взгляд на ВТБ становится более позитивным в свете улучшения рентабельности. ВТБ - ставка на циклическое восстановление прибыли", - говорится в обзоре.

По оценкам О.Найденовой, в 2017 году у ВТБ ожидается положительная прибыль на акцию (EPS). Эксперт прогнозирует, что среднегодовые темпы роста чистой прибыли ВТБ в 2018-2019 годах будут на уровне 28%, а EPS на уровне 50%, за счет операционных улучшений и снижения рисков. "Мы ожидаем чистую процентную маржу на уровне 4,0-4,1% в 2017-2019 годах против 3,5% в 2016 году; рост комиссионных доходов на 14% в год в 2017-2019 годах против прогноза компании 17%, среднегодовое увеличение расходов на 7% в тот же период за счет синергии от оптимизации бизнеса. Мы оцениваем стоимость риска в 1,5-1,6% в 2017-2019 годах", - говорится в обзоре, где также отмечается, что результаты банка за второй квартал текущего года подтверждают тренд на восстановление.

"Структура free float ВТБ смещена в сторону российских инвесторов, что несколько нетипично для российского сектора финансовых услуг (например, около 90% free float Сбербанка держат иностранцы). Это также означает, что позитивная динамика прибыли может способствовать росту покупок акций ВТБ со стороны зарубежных институциональных инвесторов", - пишет О.Найденова.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ВТБ, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 0,06 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,06 рубля за штуку.