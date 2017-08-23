Валютный рынок замер в ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул - TeleTrade

"В ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул, валютные пары заперты в нешироких диапазонах, - отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. - Так, евро продолжает импульсивные движения вверх/вниз в границах 1,1650 -1,1850, пара доллар/японская иена консолидируется в сужающемся канале, стремясь к отметке 109,50. Традиционное августовское затишье может быть нарушено уже в конце текущей недели, если кто-либо из руководителей мировых центральных банков, выступления которых состоятся в рамках обсуждения перспектив мировой финансовой системы, сумеет удивить участников рынка. Тема конференции -"Содействие развитию динамической глобальной экономики", несколько уводит в сторону от "насущных" вопросов монетарной политики - повышение ставок или сокращение балансов центральных банков до конца года, но интрига в целом сохраняется. Не стоит забывать, что именно в рамках предыдущих саммитов главы ФРС США и ЕЦБ информировали рынки о своих планах о начале и сворачивании программ количественного смягчения. И если от главы европейского регулятора Марио Драги никто не ждет кардинальных заявлений, то речь руководителя ФРС Джанет Йеллен может "подтолкнуть" рынки к покупкам американской валюты. Конкретизация планов по сокращению баланса Федрезерва спровоцирует рост доходности по американским облигациям и росту курса доллара. В зоне наибольшего риска окажутся высокодоходные валюты. Евро на этом фоне также может сменить коррекционную фазу после активного роста с начала года на цикл снижения. При этом нужно следить за пробоем вниз или, как альтернативу вверх, границ 1,1650 и 1,1850".