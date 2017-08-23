БКС поднял рейтинг акций ВТБ до "держать" и оценку в 3,4 раза

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".