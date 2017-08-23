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23 августа 2017 года 15:24
Ждем усиления волатильности в паре USD/RUB после выхода официальных данных по запасам нефти в США - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Так, например, фондовые индексы азиатских стран росли вслед за американскими высокотехнологическими компаниями. В то же время основные индексы европейских стран снижаются из-за падения котировок акций сырьевых компаний. Дело в том, что, несмотря на снижение запасов сырой нефти в США, цены на топливо марки Brent дешевеют. Вслед за ними снижается и российская валюта, курс которой относительно доллара опустился на 5 копеек до 59,12 руб./долл. Российские индексы акций также находятся сегодня в красной зоне, оказавшись под давлением дешевеющих бумаг сырьевых компаний. За первую половину дня индекс РТС потерял 0,2%, опустившись до 1037,4 пункта, а индекс ММВБ снизился на 0,05% до 1946 пунктов. Во второй половине среды мы ожидаем низких торговых оборотов на глобальном рынке акций. Участники торгов по-прежнему находятся в ожидании начала экономического симпозиума в США. Впрочем, во второй половине дня, когда будут опубликованы официальные данные по недельному изменению запасов сырой нефти в США, волатильность в валютной паре USD/RUB может возрасти", - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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